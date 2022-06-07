شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السلة 3X3 يعسكر فى الإسكندرية استعداداً لكأس العالم ببلجيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل منتخب السلة 3X3 معسكرا مغلقا بالإسكندرية لمدة 5 أيام، فى إطار الاستعداد لخوض منافسات بطولة كأس العالم التى تقام ببلجيكا فى الفترة من 21 إلى 26 يونيو الجارى.

ومن المقرر أن يدخل اللاعبون فى معسكر آخر بعد الإسكنرية، على أن يكون فى القاهرة، لمدة 5 أيام أيضا، وبعد ذلك تطير البعثة إلى بلجيكا .

من ناحية أخرى، استعان الاتحاد الليبي لكرة السلة بطاقم تحكيم مصري للمشاركة في إدارة الدور النهائي لدوري سوبر السلة الذي يقام بنظام الذهاب والعودة ، ويضم طاقم التحكيم المصري كلًا من أحمد غالب وعمرو زاهد وإسلام وحيد وهاني مصطفي، لخوض النهائيات التي انطلقت مساء أمس الإثنين في مدينة بني غازي بنظام الذهاب من 6 إلى 13 يونيو، فيما سيقام الإياب في مدينة طرابلس في الفترة من 19 إلى 26 من الشهر الجاري.