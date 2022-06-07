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أحمد أيوب : إقالة كيروش من تدريب منتخب مصر "طبيعي".. ومحمد صلاح لاعب وطنى

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القاهرة - سامية سيد - قال أحمد أيوب مدرب منتخب مصر السابق، إن مباراة المنتخب الوطني أمام غينيا كانت خالية من الفنيات رغم تحقيق الهدف الرئيسي بالفوز بهدف مصطفى محمد .

 

وأضاف أحمد أيوب في تصريحات تليفزيونية، " مباراة مصر وغينيا كانت خالية من الفنيات، ومنتخب مصر لم يظهر بمستوى مميز أمام غينيا، وخاصة وأنها أول مباراة لجهاز إيهاب جلال في بداية مشواره مع الفراعنة".

 

وأكمل :" منتخب مصر لم يظهر بمستوى مميز أمام غينيا، ولازال هناك وقت طويل للجهاز الفني الجديد لإظهار قدراته الفنية داخل الملعب والتأهل لبطولة أفريقيا القادمة في كوت ديفوار.

 

وواصل :" رحيل الجهاز الفني السابق بقيادة كيروش أمر طبيعي بعد خسارة اللقب الأفريقي أمام السنغال وايضا عدم التأهل لكأس العالم" .

 

وشدد :" محمد صلاح لاعب وطني عاشق لبلده ويتحامل على نفسه من أجل الفراعنة".

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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