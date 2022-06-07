7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأثنين 6 يونيو 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها منتخب مصر يعلن ضم أحمد رفعت وباهر المحمدى رسميًا قبل السفر لإثيوبيا، والشركة المتحدة وبريزنتيشن توقعان بروتوكول تعاون مع مجلس أبو ظبى الرياضى لاستضافة بطولتى السوبر المصرى بالإمارات .
منتخب مصر يعلن ضم أحمد رفعت وباهر المحمدى رسميًا قبل السفر لإثيوبيا
أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة ايهاب جلال ضم أحمد رفعت لاعب فيوتشر وباهر المحمدي لاعب الإسماعيلي للانضمام لمعسكر المنتخب
الشركة المتحدة وبريزنتيشن توقعان بروتوكول تعاون مع مجلس أبو ظبى الرياضى لاستضافة بطولتى السوبر المصرى بالإمارات
وقعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة بريزنتيشن سبورتس، بروتوكول تعاون مع مجلس أبو ظبى الرياضى
رسمياً.. محمد الشوربجى يلعب باسم إنجلترا فى بطولات الاسكواش المقبلة
أعلن الاتحاد الإنجليزى للاسكواش أن محمد الشوربجي، المصنف الأول عالميا سابقاً، تحول ولاؤه إلى إنجلترا بأثر فورى، ليلعب باسم المنتخب الإنجليزي الفترة المقبلة.
يعقد مسئولو النادي الأهلي جلسة مع بيتسو موسيماني المدير الفني خلال الساعات القادمة بعد عودته إلى القاهرة عقب انتهاء الأجازة التي حصل عليها من أجل السفر إلى المغرب والمشاركة في دورة تدريبية هناك يحضرها عدد من المدربين الأفارقة.
نجح البطل المصري محمد شعبان، نجم فريق كوسكواد لكمال الأجسام للمحترفين، فى تحقيق إنجاز جديد بعد تتويجه بلقب بطولة تورنتو برو شو فى كندا.