7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

يعقد مسئولو النادي الأهلي جلسة مع بيتسو موسيماني المدير الفني خلال الساعات القادمة بعد عودته إلى القاهرة عقب انتهاء الأجازة التي حصل عليها من أجل السفر إلى المغرب والمشاركة في دورة تدريبية هناك يحضرها عدد من المدربين الأفارقة.