شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجى: الهانى سليمان أحرف حارس مرمى فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد ناجى مدرب حراس مرمى نادى سيراميكا، أنه يرى أن الهانى سليمان حارس سموحة هو أحرف حارس فى مصر حيث يستطيع اللعب بالقدم وتفادى الكثير من المواقف الصعبة فى الملعب.

وكشف أحمد ناجى، عن أن هناك ثقة من قبل الحارس محمد أبو جبل خلال المشاركة مع منتخب الفراعنة وهذا ظهر فى الأداء بمباراة اليوم أمام غينيا .

وأوضح أحمد ناجى خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت 1، أن هناك اختلاف بين طريقة لعب إيهاب جلال و البرتغالى كارلوس كيروش أدى إلى الاهتزاز فى الأداء أمام غينيا أمس.