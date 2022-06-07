شكرا لقرائتكم خبر عن نادر السيد: بصمات إيهاب جلال مع المنتخب ستظهر في بطولة افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نادر السيد نجم الأهلي والزمالك السابق، أن أداء منتخب مصر أمام غينيا كان طبيعيا، وأنها المهمة الأولى لإيهاب جلال مع الفراعنة.

وقال السيد فى تصريحات تليفزيونية، "المدير الفني الوطني دائما محل نقد والسوشيال ميديا لها تأثير سلبي خلال السنوات الأخيرة على أداء اللاعبين"، مضيفا: إيهاب جلال لن يستطيع تطبيق خطته مع منتخب مصر خلال المعسكر الحالي بسبب قلة وقت المعسكر ومن المنتظر خلال بطولة أفريقيا أن تبدأ بصماته تظهر".