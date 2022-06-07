شكرا لقرائتكم خبر عن العطار: اتحاد الكرة لم يتعنت مع الأهلي بشأن ملعب نهائي إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة أنه لا يوجد تعنت من اتحاد الكرة ضد الأهلي بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا ولو الأهلي أرسل لنا طلب باستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا لأرسلناه إلى اتحاد الكرة.

قال في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورت: "ما حدث في الموسم الماضي بشأن نهائي أفريقيا هو نفس ما حدث في الموسم الحالي ولكن الفرق أن طرف المباراة كان مغربي.. خاطبنا الكاف أكثر من مرة بضرورة أن يكون ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا في ملعب محايد من أجل مبدأ تكافؤ الفرص".

وأضاف، "أرسلنا للفيفا وطلبنا تدخلهم في هذا القرار وألا يختار الكاف ملعب يكون أحد أطرافه من الفرق المتأهلين للمربع الذهبي والفيفا رد بأنه شأن داخلي يخص الاتحاد الافريقي، وبعد انسحاب السنغال قدمنا خطاب بأن هناك ملف وحيد ويخل بمبدأ الشفافية وقدمنا طلب لاستضافة المباراة النهائية، ولم يصلنا رد من الكاف على الخطابات بشان لعب المباراة النهائية على ملعب محايد".

وقال العطار،"قدمنا 5 أو 6 خطابات للكاف والفيفا بشأن أزمة ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا".