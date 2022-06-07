موعد مباراة مصر وإثيوبيا المقبلة فى تصفيات أمم أفريقيا

القاهرة - سامية سيد - طوى الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة إيهاب جلال، صفحة مباراة أمس أمام غينيا في افتتاح مشوار الفراعنة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023، وبدأ الجهاز الفني الاستعداد لمباراة إثيوبيا فى الجولة الثانية والمحدد لها الخميس المقبل فى مالاوى.

ويخوض "الفراعنة" مباراة خارج الأرض ضد إثيوبيا، فى الجولة الثانية من المجموعة الرابعة للتصفيات، وتُقام مباراة مصر وإثيوبيا الخميس المقبل، في الرابعة عصراً بتوقيت جرينتش، السادسة بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت مكة المكرمة.

ويخضع لاعبو منتخب مصر الذين خاضوا مباراة أمس أمام غينيا لتدريبات استشفائية اليوم، لفك العضلات، بينما يخوض باقى اللاعبين مرانا كاملا استعدادا لمواجهة أثيوبيا فى الجولة الثانية بالتصفيات.

ويغادر منتخب مصر إلى المغادرة بطائرة خاصة لتجنب الإرهاق قبل مواجهة منتخب إثيوبيا.

وضم إيهاب جلال قائمة كلا من: محمد الشناوي - محمد أبوجبل - محمد صبحي - محمود جاد - ياسر إبراهيم - أيمن اشرف - محمد عبدالمنعم - عمر جابر - عمر كمال - محمود علاء - محمود الونش - حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد النني - مهند لاشين - أحمد حمدي - إمام عاشور - محمد مجي أفشة - محمد صلاح - أحمد سيد زيزو - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - محمد إبراهيم - إبراهيم عادل - أحمد عاطف - مصطفى محمد.