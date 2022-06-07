نجم الأهلى السابق يعلن اقترابه من منصب فى اتحاد الكرة

وقال رمضان السيد في تصريحاته تليفزونية، "تم ترشيحي للانضمام إلى اللجنة الفنية باتحاد الكرة"، وأضاف: "الأسبوع المقبل سيتم عقد جلسة لحسم الاتفاق على كافة التفاصيل وسنرى ماذا سيحدث".

القاهرة - سامية سيد - أعلن رمضان السيد نجم الأهلي السابق، اقترابه من الانضمام إلى اللجنة الفنية باتحاد الكرة المصرى.

وخاطب الاتحاد المصري لكرة القدم، الأندية لإرسال الملفات الخاصة بها لإصدار تراخيص لها قبل انطلاق الموسم الجديد 2022 / 2023، على أن تضمن الملفات جميع الأوراق المطلوبة للحصول على الرخصة أو تجديدها بالنسبة للأندية السابق حصولها على هذه الرخصة.

وكلف جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، لجنة التراخيص برئاسة المستشار راغب رفاعي، ببحث ملفات الأندية المصرية، طبقا للمعايير المحددة بلائحة تراخيص الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، والرد خلال المهلة المحددة بخطاب الكاف يوم 30 يونيو 2022.