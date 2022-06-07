شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عزمي مجاهد: لابد أن تظهر بصمات إيهاب جلال على منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى أمير عزمي مجاهد، أنه من المستحيل أن يشارك محمد صلاح مصابًا في مباراة غينيا، وإنما قد يكون عانى من شد بسسيط قبل المباراة،

وتابع أميرعزمي مجاهد خلال وجوده ضيفًا لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، مع الإعلامي محمد شبانة، غياب محمد صلاح عن مباراة إثيوبيا قد يكون إجهاد، ومن المستحيل أن يشارك وهو مصاب، ولو كانت نتيجة المباراة في مباراة غينيا عكسية، أعتقد أنه سيشارك في مباراة إثيوبيا.

وأكمل أمير عزمي مجاهد، لابد أن تظهر بصمات إيهاب جلال على منتخب مصر، وكان هناك علامات استفهام على إدارته المباراة أمس، من بداية التشكيل وحتى بعض التغييرات، مؤكدًا أنه استنفذ بطاقتين تبديليتين في نفس المركز.

وأتم أمير عزمي مجاهد، الألعاب الآخرى في مصر تُعاني التهميش الإعلامي ومن ثم الجماهيري.. وأبطالها لا تجد الدعم على عكس كرة القدم.