شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 6/6/2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 6 يونيو 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها جلسة مرتقبة بين إدارة الأهلي وموسيماني خلال الساعات المقبلة ، ومحمد الشوربجى يلعب باسم إنجلترا فى بطولات الاسكواش المقبلة، والزمالك يهزم الاتصالات بهدفين وديًا استعدادًا للداخلية، ومرتضى منصور: لن أخوض أى مباراة بالدورى قبل لعب الأهلى جميع مؤجلاته.
رسمياً.. محمد الشوربجى يلعب باسم إنجلترا فى بطولات الاسكواش المقبلة
أعلن الاتحاد الإنجليزى للاسكواش أن محمد الشوربجي، المصنف الأول عالميا سابقاً، تحول ولاؤه إلى إنجلترا بأثر فورى، ليلعب باسم المنتخب الإنجليزي الفترة المقبلة.
يعقد مسئولو النادي الأهلي جلسة مع بيتسو موسيماني المدير الفني خلال الساعات القادمة بعد عودته إلى القاهرة عقب انتهاء الأجازة التي حصل عليها من أجل السفر إلى المغرب والمشاركة في دورة تدريبية هناك يحضرها عدد من المدربين الأفارقة.
نجح البطل المصري محمد شعبان، نجم فريق كوسكواد لكمال الأجسام للمحترفين، فى تحقيق إنجاز جديد بعد تتويجه بلقب بطولة تورنتو برو شو فى كندا.
واصل رمضان صبحي ومحمد حمدي لاعبا فريق نادي بيراميدز التدريبات التأهيلية على هامش المباراة الودية التى تجمع بيراميدز والاتحاد السعودي.
أكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، رفضه خوض فريقه لأى مباراة فى مسابقة الدورى الممتاز قبل أن يخوض الأهلى جميع مؤجلاته من أجل تحقيق العدالة.
آخر تطورات محاولات الأهلي لتدعيم حراسة المرمى فى الميركاتو الصيفى
يكثف مسئولو النادي الأهلي، خلال الأيام الحالية، محاولاتهم لتدعيم مركز حراسة المرمى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ويرغب الأهلي فى تدعيم هذا المركز بعد الخلاف الذى حدث بين لجنة التخطيط للكرة والجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى المدير الفني للفريق، والذى أعلن عدم حاجة الأهلي لضم حارس مرمى خلال ميركاتو الصيف المقبل، إلا أن الأيام الماضية شهدت تحولاً فى هذا الأمر، وبدأ الأهلي يُعيد حساباته بشأن ضم حارس مرمى جديد لعدم توافر البديل الكُفء لمحمد الشناوي الحارس الأساسي للفريق، والذى أظهرت المباريات الأخيرة تراجع مستواه بشدة، وهو ما ظهر فى نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربى.
عصام عبد الفتاح: حكام أجانب لإدارة القمة ولم نلغ تقنية الفيديو بالكأس
أكد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام أن اختيار الحكم الاجنبى لإدارة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك سيكون من ثلاثة دول هى أسبانيا وألمانيا وإيطاليا، وقال عصام عبد الفتاح فى مداخلة هاتفية لبرنامج مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" تم الاستقرار على وجود حكم أجنبى من الدوريات الخمسة الكبرى لإدارة مباراة القمة بناء على طلب الأهلى بإستقدام حكام أجانب لمبارياته وموافقة اتحاد الكرة على الطلب".
اختبار طبى للننى قبل العودة للتدريبات الجماعية بالمنتخب استعدادا لإثيوبيا
يخضع محمد الننى، لاعب وسط منتخب مصر وأرسنال الإنجليزى، لاختبار طبى اليوم لتحديد موقفه من المشاركة فى التدريبات الجماعية قبل مواجهة إثيوبيا، خاصة أنه غاب عن مباراة أمس أمام غينيا نظرا لتعرضه لكدمة فى القدم.
الأهلى يخوض مباراة ودية غداً استعداداً لموقعة المصرى بالسلوم بالكأس
استقر الجهاز الفنى للنادى الأهلى على خوض فريق الكرة مباراة ودية غداً، الثلاثاء، مع أحد الفرق التى لم يتم الكشف عنها بسبب اعتذار أكثر من فريق، وتقام المباراة باستاد التتش ويهدف من خلالها الجهاز الفني للفريق لتجربة عدد من اللاعبين البدلاء الذين لا يشاركون مع الفريق بشكل مُستمر، خاصة أن هذه الودية تقام بدون اللاعبين الدوليين الموجودين حالياً مع منتخبات بلادهم لخوض مباريات الأجندة الدولية.
الأهلى يستفسر من المنتخب عن موقف الشناوى من رحلة مالاوى
حرص الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى على الاستفسار من نظرائهم فى الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة إيهاب جلال، عن موقف محمد الشناوى حارس مرمى المارد الأحمر والفراعنة من السفر مع المنتخب الوطنى لمالاوى لخوض مواجهة أثيوبيا فى ظل معاناته من فيروس كورونا.