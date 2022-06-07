أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 6/6/2022

أكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، رفضه خوض فريقه لأى مباراة فى مسابقة الدورى الممتاز قبل أن يخوض الأهلى جميع مؤجلاته من أجل تحقيق العدالة.

آخر تطورات محاولات الأهلي لتدعيم حراسة المرمى فى الميركاتو الصيفى

يكثف مسئولو النادي الأهلي، خلال الأيام الحالية، محاولاتهم لتدعيم مركز حراسة المرمى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ويرغب الأهلي فى تدعيم هذا المركز بعد الخلاف الذى حدث بين لجنة التخطيط للكرة والجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى المدير الفني للفريق، والذى أعلن عدم حاجة الأهلي لضم حارس مرمى خلال ميركاتو الصيف المقبل، إلا أن الأيام الماضية شهدت تحولاً فى هذا الأمر، وبدأ الأهلي يُعيد حساباته بشأن ضم حارس مرمى جديد لعدم توافر البديل الكُفء لمحمد الشناوي الحارس الأساسي للفريق، والذى أظهرت المباريات الأخيرة تراجع مستواه بشدة، وهو ما ظهر فى نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربى.

عصام عبد الفتاح: حكام أجانب لإدارة القمة ولم نلغ تقنية الفيديو بالكأس

أكد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام أن اختيار الحكم الاجنبى لإدارة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك سيكون من ثلاثة دول هى أسبانيا وألمانيا وإيطاليا، وقال عصام عبد الفتاح فى مداخلة هاتفية لبرنامج مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" تم الاستقرار على وجود حكم أجنبى من الدوريات الخمسة الكبرى لإدارة مباراة القمة بناء على طلب الأهلى بإستقدام حكام أجانب لمبارياته وموافقة اتحاد الكرة على الطلب".

اختبار طبى للننى قبل العودة للتدريبات الجماعية بالمنتخب استعدادا لإثيوبيا

يخضع محمد الننى، لاعب وسط منتخب مصر وأرسنال الإنجليزى، لاختبار طبى اليوم لتحديد موقفه من المشاركة فى التدريبات الجماعية قبل مواجهة إثيوبيا، خاصة أنه غاب عن مباراة أمس أمام غينيا نظرا لتعرضه لكدمة فى القدم.

الأهلى يخوض مباراة ودية غداً استعداداً لموقعة المصرى بالسلوم بالكأس