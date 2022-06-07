شكرا لقرائتكم خبر عن خلال حضوره جلسة حوارية حول قيم الإعلام ..وزير الشباب والرياضة: منحة ناصر فكرة شبابية دعمتها القيادة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ، بقامات من الإعلام المصري والمؤسسات الصحفية واهتمامهم بحضور جلسة حوارية مع المشاركين بمنحة ناصر للقيادة الدولية تخليدًا لاسم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر ، كما أنها تُعد مشروع وفكرة شبابية في المقام الأول ، ومستمرين في تنفيذها، ونحرص علي تطويرها بشكل أفضل٠

جاء ذلك خلال حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، جلسة نقاشية حول قيم ومبادئ الإعلام، ضمن فعاليات منحة ناصر للقيادة الدولية في نسختها الثالثة، تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية.

بحضور الكاتب الصحفي إياد أبو الحجاج رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير، الكاتب الصحفي أحمد جلال رئيس مجلس مؤسسة إدارة اخبار اليوم ، الكاتب الصحفي علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط ، والإعلامي نشأت الديهي ، ولفيف من السادة رؤساء التحرير والصحفيين وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

قدم وزير الشباب والرياضة الشكر الي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على رعاية سيادته الدائمة لمنحة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر والتي تُعد رمزاً للاستلهام والانتصار، وكذلك رعاية سيادته لمختلف الفعاليات والأنشطة والمشاركات المصرية العربية والإفريقية والعالمية و التى يجتمع فيها العالم أجمع تحت مظلة بلد السلام والحضارة مصر العامرة في ظل الجمهورية الجديدة.

وتهدف منحة ناصر للقيادة الدولية في نسختها الثالثة، إلى نقل التجربة المصرية العريقة في بناء المؤسسات الوطنية، والعمل على خلق جيل من القيادات الشابة من دول عدم الانحياز ذات الرؤية المتماشية مع الشراكة الجنوب جنوب، والتوعية بدور حركة عدم الانحياز.