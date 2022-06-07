شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: تريزيجيه والننى لن يتوجها لماولاى..ونناقش تعيين مديرا إداريا للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن محمد الننى وتريزيجيه لاعبا المنتخب لن يتوجها غدا مع البعثة إلى مالاوى لمواجهة اثيوبيا الخميس المقبل فى تصفيات أمم افريقيا، مضيفا أن محمد صلاح لا يتأخر عن المنتخب ويتحامل على نفسه، ولكن الإصابة تمنعه من السفر أيضا إلى مالاوى.

تابع إمام أن الجهاز الفنى واللاعبين يحتاجون للدعم فى هذا التوقيت، مضيفا أن الاتحاد قد يعين مديرا إداريا لمنتخب مصر لتوفير مزيدا من الاستقرار للمنتخب.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة ايهاب جلال ضم أحمد رفعت لاعب فيوتشر وباهر المحمدي لاعب الإسماعيلي للانضمام لمعسكر المنتخب استعدادًا لمواجهة إثيوبيا يوم 9 يونيو الجاري.

ومن المقرر أن تغادر بعثة منتخب مصر ظهر غدٍ الثلاثاء، القاهرة متجهة إلى مالاوي لمواجهة منتخب إثيوبيا الخميس المقبل.