شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب منتخب الاسكواش الأسبق: الشوربجى لم يكن الحصان الرابح فى البطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق أشرف حنفي مدرب منتخب مصر السابق للإسكواش، على قرار محمد الشوربجي بتمثيل المنتخب الإنجليزي في الإسكواش خلال الفترة المقبلة.

وتابع أشرف حنفي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC مع الإعلامي محمد شبانة، محمد الشوربجي يُقيم في إنجلترا منذ الثانوية العامة التي درسها هناك، وهو قيمة كبيرة جدًا وتوج بطلًا للعالم من قبل.

وأكمل مدرب منتخب مصر السابق للإسكواش، آخر مرة مثل فيها محمد الشوربجي مصر كانت عام 2011، وكان يشارك في بطولات فردية دون اسم مصر، الشوربجي لم يكن الحصان الرابح في البطولات التي يمثل بها مصر عكس الفردية التي يشارك فيها بإسمه.

ووصل، في وقتً سابق عندما كنت مدربًا للمنتخب الوطني، رفض الشوربجي المشاركة في بطولة جماعية بحجة أنه مرهق من بطولة فردية ووقتها تحملت الانتقادات والبعض تسائل كيف لا يتم الاستعانة بالمصنف الأول عالميًا.

وأتم حنفي، أعتقد الشوربجي يرغب في تأمين مستقبله في الوقت الحالي بعد وصوله إلى سن الـ31 عامًا، أعتقد أن تراجع الشوربجي عن قراره أمر شبه مستحيل، لكن لو رجع هيكون شىء عظيم للغاية، لكني لا أتوقعه لأن الاتحاد الإنجليزي ليس من السهل أن يُعلن عن تمثيل الشوربجي لألوانه ويتراجع بسهولة.