رئيس إنبى: لا نمانع رحيل "إيبوكا وجاد" بشرط.. وفييرا مهتم بقطاع الناشئين

القاهرة - سامية سيد - كشف أيمن الشريعى رئيس نادي إنبي، حقيقة تلقيه عروض رسمية لبيع الثنائى إيبوكا ومحمود جاد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال الشريعي فى تصريحات تليفزيونية، "لم يصل إلى إدارة إنبي أى عروض رسمية على الاطلاق لبيع إيبوكا ومحمود جاد من أى أندية خلال الفترة الماضية"، وأضاف: "إذا جاء لنا عروض مناسبة لبيع الثنائى سيتم النظر بجدية فى تلك العروض ولا نمانع رحيلهم".

وأكد أيمن الشريعي، أن ناديه يملك أفضل قطاع ناشئين فى مصر خلال السنوات الأخيرة، موضحاً : "فييرا مهتم جدا بقطاع الناشئين وطلب معلومات وملفات كاملة عن كل لاعب ناشيء، وهو مدير فني كبير ويملك خبرات كبيرة".

وأضاف: "طموح إنبي هذا الموسم هو التواجد وسط الكبار فى جدول الدوري وفى الموسم المقبل سيكون هدفنا التواجد فى المربع الذهبي ووضعنا مشروع للسنوات المقبلة".