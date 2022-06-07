شكرا لقرائتكم خبر عن العطار: سفريات المنتخب الخارجية ستكون بطائرة خاصة.. وهذه تفاصيل السوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، الشكر للأشقاء في الإمارات على حسن تعاونهم الدائم والشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وبريزنتيشن بشأن استضافة الإمارات لنسختي السوبر المصري 2021 و2022.

وقال في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورت، "البروتوكول بشأن استضافة الإمارات لمباراتي السوبر المصري تم بين بريزنتيشن ومجلس أبو ظبي ومعهم الاتحاد المصري لكرة القدم.. تحدثنا عن الإطار العام لمباراتي السوبر بشأن الموسم الماضي والموسم الحالي، والتفاصيل سيتم تحديدها في وقت لاحق".

وشدد، "السوبر المصري نسخة 2021 سيكون أحد طرفيه الزمالك باعتباره بطل الدوري وبطل كأس مصر في النسخة الأخيرة، موضحا: مجلس إدارة اتحاد الكرة وكل سفريات المنتخب بطائرة خاصة ومحمد صلاح لن يسافر إلى مالاوي لمواجهة إثيوبيا بسبب شكواه من إجهاد عضلي".

أضاف، "جاهزية لاعبي منتخب مصر يحدده الجهاز الفني للفراعنة، والاتحاد الكوري سأل عن إمكانية تواجد محمد صلاح قبل الودية التي تجمع المنتخبين يوم 14 يونيو، واللاعب لن يتواجد بسبب الإصابة".