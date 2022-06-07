شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: حصلنا على استغناء مهند لاشين رسميا..وفيوتشر هدفه الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد شوبير نائب رئيس نادى فيوتشر، أن النادى حصل على الاستغناء الخاص بمهند لاشين من نادى طلائع الجيش ليتم انهاء الصفقة رسميا، مضيفا أن ضم اللاعب جاء بناء على طلب الجهاز الفنى للفريق بقيادة على ماهر.

تابع شوبير فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت 1، أن فيوتشر هدفه هذا الموسم المشاركة فى الكونفدرالية من خلال حجز مكان فى المربع الذهبى، مضيفا أن الفترة المقبلة ستشهد الاعلان عن المزيد من الصفقات بجانب عودة مروان محسن من الإصابة حيث شارك فى ودية الفريق مع بنى سويف وظهر بمستوى جيد للغاية.

ووقع مسئولو نادي فيوتشر إف سي ونادى طلائع الجيش عقد انتقال مهند لاشين، لاعب طلائع الجيش للانضمام لنادي فيوتشر اف سي بداية من الموسم القادم.

ووقع مهند لاشين على عقد انضمامه لفيوتشر لمدة 4 مواسم بشكل رسمى، وحضر توقيع العقد العميد أيمن المصري المدير التنفيذي لنادي طلائع الجيش والدكتور وليد دعبس رئيس نادي فيوتشر اف سي و أحمد شوبير نائب رئيس النادي. وتتوجه إدارة نادي فيوتشر اف سي، بخالص الشكر والتقدير لمسئولي نادي طلائع الجيش علي جدية المُفاوضات ونجاحها والتعاون المُثمر بين الناديين ، وذلك هو المعتاد من المؤسسة التي دأبت على اعداد الكثير من الأبطال في الألعاب المختلفة.

وحصل مهند لاشين على فرصة المشاركة مع منتخب مصر في عهد البرتغالى كارلوس كيروش وشارك مع الفراعنة في كأس العرب بجانب كأس الأمم الافريقية التي أقيمت بالكاميرون ووصل فيها المنتخب للمباراة النهائية قبل أن يخسر اللقب لصالح السنغال بركلات الترجيح.

وقاد مهند لاشين فريقه طلائع الجيش للتتويج بالسوبر المحلى بداية هذا الموسم على حساب الاهلى بجانب دوره الملموس طوال الموسم الماضى والحالى في تشكيلة الطلائع الأساسية.