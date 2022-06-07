شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد برادة: طالبت "الشوربجي" بالاعتذار للمصريين.. ولابد من حل الأزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد برادة بطل العالم للأسكواش السابق، أنه لا يتابع لعبة الإسكواش منذ فترة طويلة، مشددًا على أن الاتحاد المصري للاسكواش محترم جدًا.

وتابع أحمد برادة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، مع الإعلامي محمد شبانة، ليس هناك تراجع في مستوى الاسكواش المصري، ولدينا العديد من المواهب في اللعبة، وواحد من مواهبنا هو محمد الشوربجي.

وأكمل أحمد برادة، تواصلت مع محمد الشوربجي اليوم للمرة الأولى، وطالبته بضرورة الاعتذار للشعب المصري والعودة مرة أخرى لمصر لأنه إذا لم يفعل ذلك سينساه الجمهور غدًا، وأتم مازحًا بإذن الله سيعود إلى مصر "غصب عنه".

وواصل برادة، أعدكم بالمساعدة في حل أزمة محمد الشوربجي إلى مصر مرة آخرى، محمد الشوربجي مجروح من جواه ولم يحتويه أحد وسأساعد لحل هذه الأزمة شعورًا مني بحساسية هذا الموقف، وكيفية الحفاظ على بطل مثل محمد الشوربجي توج بـ47 بطولة سابقة.

وأتم نجم الإسكواش الأسبق، لابد من حل أزمة محمد الشوربجي حتى لا يتطور الأمر ونجد لاعبين كثيرين مثله، وهذا دورنا لاحتواء هذه الأزمة قبل بدايتها.