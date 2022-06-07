الامارات | استقالة رئيس شركة نادي الظفرة لكرة القدم

شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة رئيس شركة نادي الظفرة لكرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن رئيس شركة الظفرة لكرة القدم أحمد عمران القبيسي عن استقالته من منصبه بعد ما يقارب 20 عاماً من العمل في النادي تدرج فيها في مختلف الإدارات وصولاً لرئاسة الشركة، مشيراً إلى أنه يرغب من خلال استقالته في فتح المجال لجيل جديد من أبناء النادي لتولي المسؤولية.

وقالت الشركة في بيان، أمس: «صرح أحمد عمران القبيسي رئيس شركة الظفرة لكرة القدم بأنه تقدم باعتذار عن الاستمرار كرئيس لمجلس إدارة شركة الظفرة لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، وأوضح القبيسي أنه تقدم باعتذاره عن الاستمرار بعد أن ضمن الفريق بقاءه بدوري أدنوك للمحترفين وبعد مباراة الفريق الأخيرة أمام العروبة والتي كسبها الظفرة بهدفين مقابل هدف». وأضاف: «أكد رئيس شركة الظفرة لكرة القدم أن اعتذاره جاء بعد أن أمضى أكثر من عقدين من الزمان منذ تأسيس النادي مشاركاً في مختلف الإدارات وفي مختلف المناصب، وذلك لإتاحة الفرصة لجيل جديد من الشباب من أبناء النادي والمنطقة لحمل راية فارس الظفرة».

وتابع: «تقدم القبيسي بالشكر لرئيس مجلس إدارة النادي عبدالله بطي القبيسي ومجلس إدارة النادي ولأعضاء شركة الظفرة لكرة القدم على تعاونهم خلال الموسم المنتهي، ما أسهم في بقاء الفريق بدوري أدنوك للمحترفين بعد موسم شاق وطويل وتمنى القبيسي أن يظهر الظفرة خلال الموسم المقبل بصورة أفضل، مشيراً إلى أن الفريق بما يملكه من إمكانات مؤهل للتواجد في مناطق أفضل كما يمكن للفريق المنافسة على إحدى بطولتي كأس صاحب السمو رئيس الدولة وكأس المحترفين، كما فعل ذلك مرتين خلال المواسم الثلاثة الماضية، مؤكداً دعمه للفريق من خلال أي موقع يتواجد فيه».

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