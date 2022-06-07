الامارات | الوصل يوافق على انتقال فيغريدو إلى غازي عنتاب

شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل يوافق على انتقال فيغريدو إلى غازي عنتاب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وافقت شركة الوصل لكرة القدم على رحيل المهاجم البرازيلي، جواو فيغريدو، إلى غازي عنتاب التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت الشركة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي أن «شركة الوصل لكرة القدم توافق على انتقال المهاجم البرازيلي جواو فيغريدو بشكل نهائي إلى نادي غازي عنتاب التركي».

وكان فيغريدو قد لعب الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع غازي عنتاب، وتألق مع الفريق التركي، ما أسهم في انتقاله إليه بشكل نهائي.

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