الامارات | العنبري مدرباً لخورفكان.. الإعلان بعد «دورة المحترفين»

شكرا لقرائتكم خبر عن العنبري مدرباً لخورفكان.. الإعلان بعد «دورة المحترفين» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت «الإمارات اليوم» أن شركة خورفكان لكرة القدم تعاقدت مع المدرب المواطن عبدالعزيز العنبري لتدريب الفريق الأول لـ«النسور» اعتباراً من الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين.

وأكد المصدر أن الاعلان الرسمي سيكون بعد عودة المدرب العنبري من الكويت حيث يشارك هناك في دورة المدربين المحترفين «البروليسانس» والتي تختتم منتصف الشهر الجاري.

ويأتي التعاقد مع المدرب العنبري خلفاً للمدرب المواطن عبدالمجيد النمر الذي قاد «النسور» بعد استقالة المدرب الأرجنتيني كالديرون.

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