الامارات | فريق الفرسان ينتزع كأس كرة الهدف للمكفوفين

شكرا لقرائتكم خبر عن فريق الفرسان ينتزع كأس كرة الهدف للمكفوفين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج فريق الفرسان ببطولة الإمارات السادسة عشرة لكرة الهدف للمكفوفين، بعد تفوّقه على فريق العاصفة في المباراة النهائية بنتيجة 14 هدفاً مقابل ثلاثة أهداف.

شارك في البطولة أربعة فرق هي: الصقور، والاتحاد، والفرسان والعاصفة، حيث جرت منافسات البطولة بجمعية الإمارات للمعاقين بصرياً.

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