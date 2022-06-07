الامارات | فريق الفرسان ينتزع كأس كرة الهدف للمكفوفين

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شكرا لقرائتكم خبر عن فريق الفرسان ينتزع كأس كرة الهدف للمكفوفين والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج فريق الفرسان ببطولة الإمارات السادسة عشرة لكرة الهدف للمكفوفين، بعد تفوّقه على فريق العاصفة في المباراة النهائية بنتيجة 14 هدفاً مقابل ثلاثة أهداف.
شارك في البطولة أربعة فرق هي: الصقور، والاتحاد، والفرسان والعاصفة، حيث جرت منافسات البطولة بجمعية الإمارات للمعاقين بصرياً.
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