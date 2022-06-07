الامارات | الجزيرة يفاوض البرتغالي روي فيتوريا لخلافة كايزر

شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يفاوض البرتغالي روي فيتوريا لخلافة كايزر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وسائل إعلام برتغالية أن نادي الجزيرة دخل في مفاوضات مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا لتولي تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل.

وقالت صحيفة «مايس فوتبول» إن نادي الجزيرة وصل إلى مرحلة متقدمة في المفاوضات مع روي فيتوريا لخلافة المدرب الهولندي مارسيل كايزر، مشيرة إلى أنه رغم ارتباط «فخر أبوظبي» بعقد مع كايزر حتى نهاية الموسم المقبل، فإن ذلك لن يكون عائقاً أمام تعاقد الجزيرة مع روي فيتوريا وفسخ عقد مارسيل كايزر.

وأضافت: «رغم أن مارسيل كايزر قاد فريق الجزيرة للفوز بلقب الدوري في 2021، فإن الفريق تراجعت نتائجه الموسم الحالي، وحقق المركز الرابع في الدوري وخرج من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، بينما لم يكن فوز الجزيرة بلقب كأس السوبر كافياً بالنسبة لإدارة النادي للاقتناع باستمرار المدرب الهولندي في منصبه».

وأشارت إلى أن روي فيتوريا لا يرتبط بعقد مع أي فريق في الوقت الحالي، وذلك منذ رحيله عن تدريب سبارتاك موسكو الروسي في ديسمبر 2021، موضحة أن خبرة المدرب البرتغالي مع فريق النصر السعودي تساعده على التأقلم وتحقيق نتائج جيدة مع الجزيرة، خصوصاً أن فيتوريا قاد «العالمي» ثلاثة مواسم هي 2018-2019 و2019-2020 ورحل في موسم 2020-2021.

وحقق فيتوريا (52 عاماً) العديد من الألقاب مع الأندية التي تولى تدريبها، أبرزها فوزه بلقب الدوري البرتغالي مرتين مع بنفيكا في 2016 و2017، وفاز مع الفريق نفسه بألقاب كأس البرتغال وكأس السوبر في 2017 وكأس الدوري البرتغالي في 2016، كما حقق لقب كأس البرتغال مع فيتوريا غيماريش في 2013، في المقابل حقق لقبين مع النصر السعودي بقيادته «العالمي» للفوز بلقب الدوري في 2019 وكأس السوبر في 2020.

من جهة أخرى، أشارت وسائل إعلام برتغالية إلى أن فريق الاتحاد السعودي يسعى للتعاقد مع روي فيتوريا لتولي تدريب الفريق عقب تراجع نتائجه تحت قيادة المدرب الروماني كوزمين كونترا في الفترة الماضية.

• فيتوريا قاد النصر السعودي ثلاثة مواسم وفاز بلقبين: الدوري 2019 وكأس السوبر 2020.

«مايس فوتبول»:

• «كايزر قاد الجزيرة للقب الدوري في 2021، لكن نتائج الفريق تراجعت الموسم الحالي».

• «فوز الجزيرة بكأس السوبر لم يكن كافياً لدى الإدارة لاستمرار المدرب الهولندي في منصبه».

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