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الامارات | ترخيص «درجة أولى» للعربي ومسافي

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دبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن ترخيص «درجة أولى» للعربي ومسافي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصل ناديا العربي ومسافي على الترخيص المحلي لأندية الدرجة الأولى للموسم الرياضي المقبل 2022-2023، وذلك بعد استيفائهما للمعيار (A)، الذي يؤهلهما للحصول على الترخيص، ليرتفع بذلك عدد الأندية الحاصلة على الترخيص إلى 10 أندية، وهي: «حتا، الفجيرة، دبا، دبا الحصن، البطائح، مصفوت، الذيد، الحمرية، العربي، مسافي».

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