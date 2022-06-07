الامارات | «سيول كي جينز» يحصد كأس الوثبة في إسبانيا

شكرا لقرائتكم خبر عن «سيول كي جينز» يحصد كأس الوثبة في إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصد الجواد «سيول كي جينز» لقب سباق كأس الوثبة ستاليونز، والذي جري أول من أمس بمضمار دو انتيلا بمقاطعة غاليسيا بمملكة اسبانيا، والتي جاءت برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتفوق البطل على 9 خيول، وبفارق مريح بلغ طولين ونصف الطول عن «بي جي نيبال» بقيادة آر فريتاس، فيما جاءت في المركز الثالث المهرة «ارانشا فاي» بقيادة أي مون.

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