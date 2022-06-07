الامارات | «أبوظبي للمبارزة» يسيطر على ألقاب العمومي في ختام بطولة «الاتحاد»

شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي للمبارزة» يسيطر على ألقاب العمومي في ختام بطولة «الاتحاد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيطر لاعبو نادي أبوظبي للمبارزة على ألقاب مسابقات العمومي ببطولة الاتحاد ومهرجان البراعم والمواهب، فيما تقاسمت أندية أبوظبي وأكاديمية MKFA ألقاب البراعم.

واختتمت فعاليات البطولة، أول من أمس، بصالة «أسماء بنت النعمان» بمنطقة الطوار في دبي، ليُسدل الستار على البطولات المحلية للموسم الرياضي لاتحاد اللعبة.

حضر حفل الختام الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية بالهيئة العامة للرياضة، والمدير التنفيذي للجنة الإمارات لرياضة النخبة والمستوى العالي صفاء تريم، وعضو مجلس إدارة اتحاد المبارزة محمد المنصوري، ومسؤولو الأندية المشاركة، إضافة لحضور جماهيري لافت لتشجيع الأبطال والمواهب الشابة.

وقال الشيخ سهيل آل مكتوم: «نتطلع من خلال هذه المنافسات إلى تقديم أفضل دعم للرياضيين وتجهيزهم للمشاركات الإقليمية والدولية القادمة بما يتناسب مع توجيهات قيادتنا الرشيدة الرامية إلى توفير أفضل الفرص لتحقيق إنجازات في مختلف الرياضات».

وشارك في البطولة 150 لاعباً ولاعبة مثلوا أندية الدولة للمبارزة، وسيطر لاعبو نادي أبوظبي للمبارزة على ألقاب مسابقات العمومي الثلاث، فيما تقاسمت أندية أبوظبي وأكاديمية MKFA ألقاب البراعم حيث خصصت فعاليات اليوم الأخير لمنافسات الشباب.

وفي مسابقة سلاح الإيبيه عمومي، استعاد البطل الإماراتي عبدالله الحمادي، لاعب نادي أبوظبي للمبارزة، نغمة الفوز بالألقاب بتغلبه على زميله خليفة الزرعوني، في النهائي 15-9، وحصل كل من حمدان الجهضمي (نادي أبوظبي للمبارزة) وباليم ديكوف (أكاديمية MKFA)، على المركز الثالث.

وفاز خليفة العبري (أبوظبي للمبارزة) بلقب مسابقة سلاح السابر عمومي بتغلبه على حامد المازمي (الشارقة) 15-11، وحصل لاعبا الشارقة أحمد الحمادي وعلي المرزوقي على المركز الثالث.

وأحرز حمد الجلاف (أبوظبي للمبارزة) لقب سلاح الفلوريه عمومي بتغلبه في النهائي على محمد عبدالناظر (الشارقة) 15-9، وحصل فارس البلوشي (الشارقة) وعبدالله العطار (الفجيرة) على المركز الثالث.

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