شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يناقش مع مساعد الأمين العام للجامعة العربية قرارات وتوصيات مجلس الوزراء العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية، لمناقشة قرارات اجتماع المكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب، وكذا المجلس الوزاري لوزراء الشباب والرياضة العرب.

تناول اللقاء تفعيل المشروعات والبرامج التي تم تقديمها خلال اجتماعات مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، ومناقشة التوسع في تقديم الخدمات والأنشطة للشباب العربي في شتي المجالات، والعمل على تكثيف تلك الأنشطة خلال الفترة المقبلة.

أكد وزير الشباب والرياضة حرصه الدائم على تكثيف البرامج والأنشطة التي تخدم الشباب العربي، والعمل على توفير العديد من البرامج التدريبية والتأهيلية للشباب العربي، بالإضافة الي عقد العديد من اللقاءات الشبابية والتي تهدف لنقل الخبرات وتبادل الرؤي بين الشباب العربي في القضايا والتحديات التي تواجه وطنهم العربي، لإيجاد حلول مبتكرة لتلك التحديات.

ومن جانبها، حرصت السفيرة هيفاء أبو غزالة علي تهنئة الدكتور أشرف صبحي لفوزه بمنصب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، مشيرةً إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد طفرة كبيرة في البرامج والأنشطة المقدمة للشباب العربي.

حضر الاجتماع الدكتور عمرو الحداد -عضو اللجنة الفنية الرياضية المعاونة – بمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ومساعد الوزير للتنمية الرياضية، الدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، علي عمر عضو الأمانة الفنية بجامعة الدول العربية، الدكتور محمود حسن عضو اللجنة الفنية الشبابية بمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.











