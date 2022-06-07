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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يناقش مع مساعد الأمين العام للجامعة العربية قرارات وتوصيات مجلس الوزراء العرب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية، لمناقشة قرارات اجتماع المكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب، وكذا المجلس الوزاري لوزراء الشباب والرياضة العرب.
تناول اللقاء تفعيل المشروعات والبرامج التي تم تقديمها خلال اجتماعات مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، ومناقشة التوسع في تقديم الخدمات والأنشطة للشباب العربي في شتي المجالات، والعمل على تكثيف تلك الأنشطة خلال الفترة المقبلة.
أكد وزير الشباب والرياضة حرصه الدائم على تكثيف البرامج والأنشطة التي تخدم الشباب العربي، والعمل على توفير العديد من البرامج التدريبية والتأهيلية للشباب العربي، بالإضافة الي عقد العديد من اللقاءات الشبابية والتي تهدف لنقل الخبرات وتبادل الرؤي بين الشباب العربي في القضايا والتحديات التي تواجه وطنهم العربي، لإيجاد حلول مبتكرة لتلك التحديات.
ومن جانبها، حرصت السفيرة هيفاء أبو غزالة علي تهنئة الدكتور أشرف صبحي لفوزه بمنصب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، مشيرةً إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد طفرة كبيرة في البرامج والأنشطة المقدمة للشباب العربي.
حضر الاجتماع الدكتور عمرو الحداد -عضو اللجنة الفنية الرياضية المعاونة – بمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ومساعد الوزير للتنمية الرياضية، الدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، علي عمر عضو الأمانة الفنية بجامعة الدول العربية، الدكتور محمود حسن عضو اللجنة الفنية الشبابية بمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.