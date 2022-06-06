رسمياً.. الإمارات تستضيف بطولتيّ كأس السوبر المصري 2021 و2022

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت شركة ”بريزنتيشن سبورتس“ أن دولة الإمارات ستستضيف بطولة كأس السوبر المصري عامي 2021 و2022.

وأعلنت الشركة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": ”وقعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة بريزنتيشن سبورتس بروتوكول تعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي؛ لإقامة مباراتي كأس السوبر المحلي المصري بين الفريقين الفائزين بدرع الدوري وكأس مصر للموسم الماضي 2020/2021 والموسم الحالي 2021/2022 في دولة الإمارات“.

يشار إلى أن آخر مرة أقيمت فيها مباراة كأس السوبر المصري كانت في 2020، حيث فاز الزمالك بركلات الترجيح على الأهلي على استاد محمد بن زايد في نادي الجزيرة.