أول تعليق من مرتضى منصور على المكالمة المسربة له مع أحمد دياب.. ويرد على أنباء حبسه في المحكمة بسبب الخطيب

الشارقة - اميمة ياسر -

رد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على الأنباء التي انتشرت بشأن التحفظ عليه في المحكمة الاقتصادية، خلال الجلسة التي أقيمت اليوم الإثنين، للبت في قضيته مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وذكرت وسائل إعلامية أن محمود الخطيب حصل على حكم ضد مرتضى منصور بالحبس لمدة سنة وغرامة 10 آلاف جنيه، في قضية السب والقذف.

وتقدم مرتضى منصور باستئناف على الحكم، وصدر قرار اليوم الإثنين من محكمة الاستئناف بتأجيل النطق في الحكم لجلسة 6 يوليو المُقبل.

وفي فيديو عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، قال مرتضى منصور: "أتحدث من داخل مقر نادي الزمالك، وهذا ردًا على بعض المواقع التي قالت إن مرتضى منصور تم التحفظ عليه في المحكمة الاقتصادية".

وأضاف منصور: "عيب وكفى إلى هذا الحد، ما هي صورتكم الآن عند الناس وأنتم كاذبين؟، هل أنا مصدر تعب لكم لهذه الدرجة؟، على العموم نحن أخذنا على قلة الأدب".

وعن تسريب مكالمة أحمد دياب، قال منصور: "أشكر جماهير الزمالك التي لم تنام منذ 3 أيام، كنت قد ألمحت أكثر من مرة إلى هذه المكالمة، وقلت لو الناس استمعوا إليها ستحدث مشكلة كبيرة للبلد، ولكن هناك شخص سرب المكالمة ليفتعل مشكلة".

وتابع: "أريد أن أرد على من قال إن مرتضى منصور تم التحفظ عليه، يبدو أنه تم التحفظ على والدتك أنت، أنتم تريدون أن تشعلوا البلد".

واختتم مرتضى منصور تصريحاته قائلاً: "لست في مشكلة شخصية مع محمود الخطيب، عندما طلبت عدم خوض الزمالك أي مباريات في الدوري إلا بعد أن يلعب الأهلي مؤجلاته، هذا ليس خوفًا، ولكن الأحمر سبق وطلب نفس الشيء، وأقول للجماهير لن أكون أبدًا شوكة في ظهر بلدي".

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