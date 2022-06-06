شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. مهند لاشين يوقع لـفيوتشر 4 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع مسئولو نادي فيوتشر إف سي ونادي طلائع الجيش عقد انتقال مهند لاشين، لاعب طلائع الجيش للانضمام لنادي فيوتشر اف سي بداية من الموسم القادم.

ووقع مهند لاشين على عقد انضمامه لفيوتشر لمدة 4 مواسم بشكل رسمى، وحضر توقيع العقد العميد أيمن المصري المدير التنفيذي لنادي طلائع الجيش والدكتور وليد دعبس رئيس نادي فيوتشر اف سي و أحمد شوبير نائب رئيس النادي. وتتوجه إدارة نادي فيوتشر اف سي، بخالص الشكر والتقدير لمسئولي نادي طلائع الجيش علي جدية المُفاوضات ونجاحها والتعاون المُثمر بين الناديين ، وذلك هو المعتاد من المؤسسة التي دأبت على اعداد الكثير من الأبطال في الألعاب المختلفة.

وحصل مهند لاشين على فرصة المشاركة مع منتخب مصر في عهد البرتغالى كارلوس كيروش وشارك مع الفراعنة في كأس العرب بجانب كأس الأمم الافريقية التي أقيمت بالكاميرون ووصل فيها المنتخب للمباراة النهائية قبل أن يخسر اللقب لصالح السنغال بركلات الترجيح.

وقاد مهند لاشين فريقه طلائع الجيش للتتويج بالسوبر المحلى بداية هذا الموسم على حساب الاهلى بجانب دوره الملموس طوال الموسم الماضى والحالى في تشكيلة الطلائع الأساسية.