شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يعلن موعد أولى تدريبات كرة القدم النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي، على انطلاق أولى تدريبات نشاط قطاع كرة القدم النسائية يوم 19 يونيو الجاري على ملعب الكرة الخماسية بالنادي.

ومن المقرر أن يتم استقبال اللاعبات بالنادي الإسماعيلي، وتحديدًا من بوابة مدرسة الموهوبين الكائنة بشارع البحري بوسط المدينة.

ويتطلع الإسماعيلي لتكوين فرق من اللاعبات المتميزات للمنافسة على البطولات، مثلما كان في السابق بعد إعلان تأسيس الفريق مطلع عام 1998، ليحصد بعدها وصافة الدوري.

وكان مجلس إدارة النادي قد كلف الإعلامية نانسي القاضي عضو المجلس، بتبني فكرة عودة الأنشطة الرياضية النسائية، وذلك بعد فترة طويلة من التوقف دامت لما يزيد عن 11 عامًا لاسيما أن محافظة الإسماعيلية عامرة بالمواهب الرياضية في مختلف الألعاب وهناك بطلات رفعن علم مصر في المحافل الدولية سيتم العمل على انضمامهن لكتيبة البطلات من فتيات النادي في سبيل إعلاء اسم الإسماعيلي في كافة الأصعدة.

والجدير بالذكر أنه تم فتح الباب لتلقي طلبات الالتحاق بالقطاع الذي سيشرف على تدريبه مجموعة من المتخصصين والخبراء بهدف العمل جليًا على صقل موهبتهن تمهيدًا للمشاركة بالمنافسات المحلية وتقديم مستوي يليق بإسم وقيمة هذا النادي الكبير.