فيوتشر يعلن تعاقده مع مدافع وسط المنتخب الوطنى

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو فيوتشر عبر صفحتهم الرسمية على الفيس بوك تعاقدهم الرسمى مع مهند لاشين مدافع وسط طلائع الجيش والمنتخب الوطنى لمدة 4 مواسم فى صفقة انتقال حر.

حضر توقيع العقد العميد أيمن المصري المدير التنفيذي لنادي طلائع الجيش والدكتو وليد دعبس رئيس نادي فيوتشر اف سي و أحمد شوبير نائب رئيس النادي.

وارتبط اسم اللاعب بالإنتقال للزمالك خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة قبل أن يوقع على عقود انتقاله لفيوتشر فى إطار خطة الإدارة نحو تدعيم الفريق بصفقات سوبر أملا فى المنافسة على البطولات فى المواسم المقبلة .