شكرا لقرائتكم خبر عن زاهي حواس: سعيد بالمشاركة فى "GTE2022" والترويج للسياحة والآثار بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر العالم الأثري زاهي حواس، عن سعادته بالمشاركة في معرض Gate Travel Expo 2022 لأهميته في الترويج للسياحة والآثار في مصر.

وقال زاهي في كلمة عبر "zoom" إن المؤتمر يعد الأول من نوعه في مصر، وحال نجاح المؤتمر خلال سبتمبر المقبل سيكون له أثر كبير خارج مصر (هيسمع بشكل كبير جدًا في الخارج).

وأشار حواس إلى أن الأثريين يقدمون دعاية مجانية في السياحة من خلال الاكتشافات الجديدة، ولا يمكن تجاهل احتفال مصر مع العالم في 4 نوفمبر 2022 بمرور 100 عام على اكتشاف هوارد كارتر مقبرة الملك توت عنخ آمون عام 1922، مؤكدًا أنه لابد من استغلال الحدث بشكل جيد لأنه أعظم كشف حدث في تاريخ البشرية حتى الآن بسبب ما احتوته المقبرة عبارة عن 5398 قطعة أثرية ستعرض في افتتاح المتحف الكبير نهاية العام.

وأكد حواس أن الاكتشاف الأثرية لها دور مهم لعودة السياحة الثقافية، وأن نجاح المؤتمر مهم خاصة في ظل الاكتشافات الجديدة التي سيتم الاعلان عنها خلال الفترة المقبلة.

وانطلقت مساء اليوم الإثنين فعاليات مؤتمر الإعلان عن تفاصيل معرض "GTE2022" المقرر إقامته من 6 إلى 9 سبتمبر 2022، للمرة الأولى فى قصر القبة الرئاسى بمشاركة العديد من الهيئات الرسمية والوزارات والشركات العالمية تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ووزارة السياحة والآثار.



معرض Gate Travel Expo 2022 (1)



معرض Gate Travel Expo 2022 (2)



معرض Gate Travel Expo 2022 (3)