شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل معرض «Gate Travel Expo 2022» للتعريف برياضة الـ«Sky Diving» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت مساء اليوم الإثنين فعاليات مؤتمر الإعلان عن تفاصيل معرض «Gate Travel Expo 2022 »، للمرة الأولى في قصر القبة الرئاسي خلال الفترة من 6 إلى 9 سبتمبر 2022 بمشاركة العديد من الهيئات الرسمية والشركات العالمية تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ووزارة السياحة والآثار.

بدأ المؤتمر بجولة للمشاركين في متحف قصر القبة الرئاسي، وعرض فيلم تسجيلي عن أبرز الأماكن السياحية في مصر، والتعريف برياضة الـ«Sky Diving».

وأكد عدد من ممثلي الوزارات والهيئات والجهات المعنية أن مصر تستهدف جذب السياحة الوافدة، وإحداث نقلة حقيقية في أعداد السياح، وذلك عبر تنظيم مؤتمر مصر السياحي الدولي الأول، سبتمبر المقبل، بالتعاون مع شركة سكاي دايف، وهي الشركة الوحيدة في مصر المتخصصة في الرياضات الجوية.

وفي كلمته، قال عمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن مصر دولة سياحية تستحق التواجد بشكل أكبر على خريطة السياحة العالمية.

وأكد القاضي أن مؤتمر مصر السياحي الدولي الأول سيكون بمثابة فعالية مهمة تسهم بشكل فعال في تنشيط السياحة، وجذب المزيد من السائحين للبلاد، مشيرا إلى أن الأحداث السياحية المتخصص تدفع بقطاع السياحة، ونحتاج لإنجاح مؤتمرات «GTE2022» ليكون ملتقى لكل العاملين والمهتمين بالقطاع السياحي في العالم.

وأشار القاضي إلى أن مصر لديها الكثير من الكنوز الأثرية والسياحية ونحتاج للعديد من المعارض لتكفي كنوز مصر، ولم يكن لدينا أحداث سياحية ندعو العالم للحضور إليها، والمؤتمر فرصة لحزب ممثلي كبرى منظمي الرحلات بالسوق العربى ومسئولى الدعاية والتسويق وممثلي سلاسل الفنادق العالمية.

وأكد القاضي أن مصر لديها المقومات السياحية اللازمة لتكون المقصد السياحي الأول في العالم، والمؤتمر فرصة لزيادة فرص الأعمال والاستثمار فى الخدمات والمنتجات السياحية المميزة.

ودعا رئيس هيئة تنشيط السياحة، كل الجهات بالدولة للمشاركة في فعاليات المعرض، لجذب المزيد من السياحة لمصر، باعتبارها أحد أهم مصادر دخل الدولة.

ومن جانبه عبر العالم الأثري الكبير زاهي حواس، عن سعادته بالمشاركة في في معرض Gate Travel Expo 2022 لأهميته في الترويج للسياحة والآثار في مصر.

وقال زاهي في كلمة عبر «zoom» إن المؤمر يعد الأول من نوعة في مصر، وفي حال نجاح المؤتمر خلال سبتمبر المقبل سيكون له أثر كبير خارج مصر (هيسمَّع بشكل كبير جدا في الخارج).

وأشار حواس إلى أن الأثريين يقدمون دعاية مجانية في السياحة من خلال الاكتشافات الجديدة، ولا يمكن تجاهل احتفال مصر مع العالم في 4 نوفمبر 2022 بمرور 100 عام على اكتشاف هوارد كارتر مقبرة الملك توت عنخ آمون عام 1922، مؤكدا أنه لابد من استغلال الحدث بشكل جيد لأنه أعظم كشف حدث في تاريخ البشرية حتى الآن بسبب ما احتوته المقبرة عبارة عن 5398 قطعة آثرية ستعرض في افتتاح المتحف الكبير نهاية العام.

وأكد حواس أن الاكتشافات الأثرية لها دور مهم لعودة السياحة الثقافية، وأن نجاح المؤتمر مهم خاصة في ظل الاكتشافات الجديدة التي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.

وقال عمرو أبو العينين، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن هناك دعما للمؤتمر من قبل وزارة الطيران المدني، وأن كل المطارات المصرية جاهزة ومستعدة لاستقبال العدد الكبير المتوقع استقباله من الضيوف التي ستشارك في فعاليات المؤتمر، موضحاً أن مصر تستحق نجاح هذا المؤتمر وفعالياته.

وقالت الدكتورة داليا تواضروس، مساعد وزير قطاع الأعمال العام للشئون الفنية والمتابعة، إن الوزارة فخورة بتبعية شركة مصر للسياحة، ذات الترخيص رقم 1 في مجال السياحة، مشيرة إلى أن تنظيم مؤتمر «Gate Travel Expo 2022 » سيتزامن مع برامج سياحية جديدة لمعالم غير تقليدية في مصر، خصوصاً أن مصر لديها الكثير من المناطق التي قد لا يعلمها المصريون أنفسهم، وتستحق ترويجها عالمياً.

ويعد «GTE2022» أكبر مؤتمر ومعرض تجارى فى آسيا ‏والشرق الأوسط وإفريقيا، كما سيكون أكثر أهمية من أى عام آخر للترويج السياحى من خلال معارضنا التجارية الرائدة فى مجال السفر فى مصر.

ويروج المؤتمر والمعرض لقطاع السياحة والسفر، وزيادة فرص الأعمال والاستثمار فى الخدمات والمنتجات السياحية المميزة، ويتم تنظيمه بمشاركة المؤسسات والهيئات الحكومية، وشركات السياحة المحلية والعالمية، وكذلك قطاعى السفر والسياحة توفر منصة مهمة لتعزيز العلاقات السياحية والموارد والتبادل الثقافى.

ويجمع الحدث العديد من مجالس السياحة الدولية، ومؤسسات السياحة الوطنية والإقليمية، وشركات الطيران، ومنظمى الرحلات السياحية، ومقدمى تكنولوجيا السفر ووكلاء السفر، ويسعى إلى تلبية النمو غير المسبوق فى السياحة فى مصر.