شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم الاثنين 6/6/2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلي اليوم الاثنين 6/6/2022 ، العديد من الأخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، مطالب ببقاء خليفة وليد سليمان في الأهلي الموسم المقبل، وجلسة مرتقبة بين إدارة الأهلي وموسيماني خلال الساعات المقبلة، والأهلى يستعيد جهود بيرسى تاو ومعلول وديانج فى موقعة إيسترن كومبانى .

مطالب ببقاء خليفة وليد سليمان في الأهلي الموسم المقبل