شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم الاثنين 6/6/2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلي اليوم الاثنين 6/6/2022 ، العديد من الأخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، مطالب ببقاء خليفة وليد سليمان في الأهلي الموسم المقبل، وجلسة مرتقبة بين إدارة الأهلي وموسيماني خلال الساعات المقبلة، والأهلى يستعيد جهود بيرسى تاو ومعلول وديانج فى موقعة إيسترن كومبانى .
مطالب ببقاء خليفة وليد سليمان في الأهلي الموسم المقبل
خرجت أصوات داخل الأهلي تطالب ببقاء زياد طارق جناح الفريق الأحمر ورفض إعارته في الموسم المقبل مع منحه فرصة للمشاركة والظهور رفقة الفريق الأحمر، لاسيما أن اللاعب يملك قدرات فنية عالية وقادر على صناعة الفارق رغم صغر سنه.