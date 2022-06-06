شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يفوز على الاتحاد السعودي وديا بهدف أسامة جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق نادي بيراميدز الفوز على نظيره نادي الاتحاد السعودي بهدف دون مقابل، في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين على ملعب نادي الاتحاد في مدينة جدة، في إطار استعدادات الفريقين خلال فترة التوقف الدولي الحالية، لاستئناف المسابقات المحلية.

سجل هدف بيراميدز واللقاء الوحيد، المدافع أسامة جلال بشكل رائع بعد تمريرة مميزة من القائد عبدالله السعيد في شوط المباراة الثاني.



بيراميدز واتحاد جدة

وخاض بيراميدز اللقاء الودي بتشكيل ضم:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - حسين السيد - أحمد فتحي

خط الوسط: إسلام عيسى - محمد صادق - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - محمود صابر

خط الهجوم: إيريك تراوري

ودفع اليوناني تاكيس جونياس في شوط المباراة الثاني باللاعبين، مهدي سليمان - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق - وليد الكرتي - أحمد سامي - محمد الجباس - فخر الدين بن يوسف



بيراميدز واتحاد جدة 4

ويستعد بيراميدز خلال فترة التوقف الدولي الحالية، حيث يستأنف مواجهاته المحلية بلقاء إيسترن كومباني يوم ٢٢ يونيو الجاري في الدوري، قبل مواجهة الأهلي يوم ٢٦ من نفس الشهر في إطار مواجهات ربع نهائي بطولة كأس مصر بنسخته القديمة.



عبد الله السعيد