شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير .. ما قدمه مدافع الدراويش بقميص منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد باهر المحمدي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، إلى صفوف منتخب مصر مجددًا بعد غياب دام 208 يومًا عن المعسكرات الدولية، وذلك بعد إستعادة مستواه الفني مع فريقه فى الفترة الأخيرة.

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة إيهاب جلال، قد استدعي " المحمدي " مدافع الفريق إلى معسكره الحالي استعدادًا للسفر إلى مالاوي لمواجهة المنتخب الإثيوبي يوم الخميس المقبل فى ثاني جولات تصفيات الكان والمقرر إقامتها بكوت ديفوار 2023.

ويرصد " الموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي " مشوار مدافع الدراويش الشاب بقميص منتخب مصر فى رابع قيادة فنية لمنتخب مصر، حيث سبق وتواجد من قبل عن طريق المكسيكي خافيير اجيري وحسام البدري والبرتغالي كارلوس كيروش، وذلك على النحو التالي ..

لعب 12 مباراة " 8 مباريات أساسيًا و4 بديلًا " بواقع 823 دقيقة، خلال 1128 يومًا، سجل هدفًا وحيدًا

فاز المنتخب المصري خلال مشاركة لاعب الدراويش فى 10 مباريات وتعادل فى لقاء وخسر فى مثله.

- تصفيات كأس العالم

* يوم 1 سبتمبر 2021 .. فاز منتخب مصر على أنجولا 1 / صفر

* يوم 5 سبتمبر 2021 .. تعادل منتخب مصر مع الجابون 1 / 1

* يوم 11 أكتوبر 2021 .. فاز منتخب مصر على ليبيا 3 / صفر

- كأس أمم افريقيا ..

* يوم 30 يونيه 2019 .. فاز منتخب مصر على أوغندا 2 / صفر

- تصفيات كأس أمم افريقيا ..

* يوم 8 سبتمبر 2018 .. فاز منتخب مصر على النيجر 6 / صفر

* يوم 12 أكتوبر 2018 .. فاز منتخب مصر على إسواتينى 4 / 1

* يوم 16 أكتوبر 2018 .. فاز منتخب مصر على إسواتينى 2 / صفر

* يوم 16 نوفمبر 2018 .. سجل هدفًا فى فوز منتخب مصر على تونس 3 / 2

- المباريات الودية ..

* يوم 26 مارس 2019 .. خسر منتخب مصر من نيجيريا صفر / 1

* يوم 16 يونيه 2019 .. فاز منتخب مصر على غينيا 3 / 1

* يوم 7 نوفمبر 2019 .. فاز منتخب مصر على ليبيريا 1 / صفر

* 30 سبتمبر 2021 .. فاز منتخب مصر على ليبيريا 2 / صفر