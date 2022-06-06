شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يجهز شيكابالا لمباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز البرتغالى فيريرا، المدير الفنى للزمالك، محمود شيكابالا لاعب الفريق لمباراة القمة أمام الأهلى المقرر لها يوم 19 يونيو الجارى للدفع به خلال المباراة، علماً بأن فيريرا يخطط للاستعانة بخدمات اللاعب فى لقاء الداخلية بدور الـ32 لكأس مصر من أجل رؤيته على الطبيعة .

ويؤدى "شيكابالا" تدريبات تأهيلية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، تحت إشراف أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال بعدما وصل للمرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي المخصص له استعدادا للفترة المقبلة، وذلك بعد تعافية من الإصابة التى كان يعاني منها فى العضلة الخلفية.

من ناحية أخرى، يستعد نادى الزمالك لإجراء العديد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم صفوف الفريق الكروى الأول، خاصة أن الموسم الجارى شهد عدم إبرام أى صفقة بسبب عقوبة إيقاف القيد التى وقعت على النادى.