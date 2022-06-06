شكرا لقرائتكم خبر عن رغم تحول ولاء الشوربجي لإنجلترا .. 6 مصريين في قائمة توب 10 بالتصنيف العالمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه محمد الشوربجي المصنف الثالث عالمياً لرجال الاسكواش، صفعة قوية للاسكواش المصري، بعدما أعلن الاتحاد الإنجليزي للاسكواش أن الشوربجي سيلعب فى البطولات المقبلة باسم إنجلترا وليس مصر، ورغم هذا الإعلان ما زالت مصر تحتفظ بوجود 6 لاعبين في قائمة التوب 10 بالتصنيف العالمي.

محمد الشوربجي ولد فى الإسكندرية، وهو أحد أكثر لاعبي الاسكواش حصولا على الألقاب، حيث قضى 50 شهرًا فى المركز الأول عالميًا بين 2014-2021.

تصنيف الاسكواش وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين تصنيف رجال الاسكواش لشهر يونيو الجارى، واستعاد البطل المصري على فرج لاعب وادى دجلة، عرشه على صدارة التصنيف العالمي ، بعدما تراجع عن المركز الأول لثلاثة أشهر هيمن خلالها النيوزيلندي بول كول على الصدارة ، إلا أن تتويج علي فرج ببطولة العالم في مايو الماضي ضمن الصدارة للاعب وادي دجلة.

وتراجع النيوزيلاندى بول كول إلى المركز الثاني، وحافظ محمد الشوربجي على تواجده بالمركز الثالث، وواصل مصطفى عسل لاعب الأهلي تواجده بالمركز الرابع.

واستقر طارق مؤمن لاعب الجزيرة في المركز السادس، وكذلك مازن هشام لاعب وادي دجلة بالمركز الثامن، ومروان الشوربجي بالمركز التاسع وفارس الدسوقي بالمركز العاشر.