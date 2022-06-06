شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مواعيد مباريات منتخب مصر فى تصفيات أمم أفريقيا 2023.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهل منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة مدربه إيهاب جلال، مشواره فى تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 بمواجهة غينيا مساء أمس، الأحد، فى الجولة الأولى من منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، وانتهت المباراة بفوز الفراعنة بهدف نظيف.

ويخوض منتخب مصر مباراته الثانية فى المجموعة أمام إثيوبيا الخميس المقبل فى ماولاى.

واختار إيهاب جلال قائمة تضم كلا من: محمد الشناوي - محمد أبوجبل - محمد صبحي - محمود جاد - ياسر إبراهيم - أيمن اشرف - محمد عبدالمنعم - عمر جابر - عمر كمال - محمود علاء - محمود الونش - حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد النني - مهند لاشين - أحمد حمدي - إمام عاشور - محمد مجي أفشة - محمد صلاح - أحمد سيد زيزو - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - محمد إبراهيم - إبراهيم عادل - أحمد عاطف - مصطفى محمد.