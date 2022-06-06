منتخب مصر يعلن ضم أحمد رفعت وباهر المحمدى رسميًا قبل السفر لإثيوبيا

القاهرة - سامية سيد -

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة ايهاب جلال ضم أحمد رفعت لاعب فيوتشر وباهر المحمدي لاعب الإسماعيلي للانضمام لمعسكر المنتخب استعدادًا لمواجهة إثيوبيا يوم 9 يونيو الجاري.

ومن المقرر أن تغادر بعثة منتخب مصر ظهر غدٍ الثلاثاء، القاهرة متجهة إلى مالاوي لمواجهة منتخب إثيوبيا الخميس المقبل.

يشار إلى أن الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقيادة إيهاب جلال، أغلق صفحة مباراة أمس أمام غينيا فى افتتاح مشوار الفراعنة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023، وبدأ الجهاز الفنى الاستعداد لمباراة إثيوبيا فى الجولة الثانية والمحدد لها الخميس المقبل فى مالاوى.

ويخضع لاعبو منتخب مصر الذين خاضوا مباراة أمس أمام غينيا لتدريبات استشفائية اليوم، لفك العضلات، بينما يخوض باقى اللاعبين مرانا كاملا استعدادا لمواجهة إثيوبيا فى الجولة الثانية بالتصفيات، ويغادر منتخب مصر إلى المغادرة بطائرة خاصة لتجنب الإرهاق قبل مواجهة منتخب إثيوبيا.