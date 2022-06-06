شكرا لقرائتكم خبر عن فشل مفاوضات تعاقد أحمد الكأس مع المنصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فشلت المفاوضات التي جرت بين مسئولى المنصورة وأحمد الكأس المدير الفني السابق لأبو قير للأسمدة من أجل تولي قيادة الفريق الأول لكرة القدم في الموسم القادم خلفا لياسر الكناني.

وأكد مسئولو المنصورة أن اللقاء المقبل للمنصورة أمام المصرى البورسعيدى بكأس مصر يوم الأحد المقبل ستكون الأخيرة لياسر الكنانى كمدير فنى لزعيم الدقهلية .

ويقترب أحمد الكأس من تدريب الأوليمبي حيث يعد أقوي المرشحين لقيادة الفريق مع خالد عيد ومحمد كيتا.