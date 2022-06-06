شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف رمضان يمثل الشرق الأوسط فى مؤتمر اللاعبين القادة بالأولمبياد الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأولمبياد الخاص الدولي ممثلة في الدكتور عماد محى الدين مدير عام الرياضة والتدريب ونهى جاب الله مدير برنامج اللاعبين القادة واللاعب يوسف رمضان لاعب الأولمبياد الخاص المصري وعضو المجلس العالمي للاعبين القادة في اجتماعات المجلس العالمي للاعبين القادة والذى يشهد مشاركة مناطق العالم السبع وفق تقسم الاولمبياد الخاص الدولي العالم الى سبع مناطق ويستمر حتى يوم 7 يونيو، وكذلك حضور حفل افتتاح الألعاب الوطنية الأمريكية في أورلاندو بولاية بفلوريدا، وكان كل من د. تيميوثى شرايفر رئيس الأولمبياد الخاص الدولي وماري ديفيز الرئيس التنفيذي قد حرصا على اللقاء بود المنطقة والترحيب بهم والقاط الصور التذكارية معهم.





وصف المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي بأن مشاركة المنطقة ممثلة باللاعب المصري يوسف رمضان ممثل المنطقة بالمؤتمر العالمي للاعبين القادة يعد حدثا شديد الاهمية ، لما يمثله من أهمية قصوى في حركة الاولمبياد الخاص باعتبار اللاعبين هم شغل حركة الاولمبياد الخاص الشاغل والذى يعمل جاهدًا على مشاركتهم مشاركة فعاله وايجابية والاستماع الى أفكارهم ووضع ما يطرحونه من افكار ومطالب في عين الاعتبار في وضع الخطط الاستراتيجية، كما أن الحضور والمشاركة في افتتاح الالعاب الوطنية الامريكية خاصة وان منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا هي المنطقة الوحيدة في العالم التي اقامت حتى الآن عشر ألعابا اقليمية بدأتها عام 1999 بالألعاب الاقليمية الاولى التي اقيمت بالقاهرة .





فيما عبر الوزير المهندس هاني محمود رئيس الاولمبياد الخاص المصري عن فخره بمشاركة يوسف رمضان ممثلا عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اجتماع المجلس العالمي للاعبين القادة والذى يشارك فيه لاعب من كل منطقة من مناطق الاولمبياد الخاص السبع ، كما يحضر افتتاح الالعاب الوطنية الأمريكية و التي تشهد مشاركة اكثر من 50 برنامجا للأولمبياد الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية.











