شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب ببقاء خليفة وليد سليمان في الأهلي الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرجت أصوات داخل الأهلي تطالب ببقاء زياد طارق جناح الفريق الأحمر ورفض إعارته في الموسم المقبل مع منحه فرصة للمشاركة والظهور رفقة الفريق الأحمر، لاسيما أن اللاعب يملك قدرات فنية عالية وقادر على صناعة الفارق رغم صغر سنه.

ويمتاز زياد طارق بالمهارة والسرعة العالية ويشبه في أدائه وليد سليمان نجم الأهلي الحالي، والذي سيعتزل كرة القدم بنهاية الموسم الحالي، ويجيد اللعب بالقدم اليسرى والمراوغة مثل حاوي الأهلي.

وتواجد زياد طارق مع الأهلي في الموسم الحالي وشارك في وقت قليل وظهر بشكل جيد للغاية وبدأت الجماهير الحمراء في التعرف عليه بعد تألقه في مباريات فريقه بكأس الرابطة، بعدما أثبت أنه من أهم اللاعبين الصاعدين من قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء.

وتدور مناقشات داخل الأهلي بين استمرار اللاعب ومنحه الفرصة كاملة في الموسم المقبل لاسيما وأنه يستحق الحصول على فرصة أكثر من بعض اللاعبين الكبار الذين يشاركون بشكل أساسي ولا يقدمون المردود المنتظر منهم مثل حسين الشحات وطاهر محمد ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو، أو خروجه للإعارة من أجل اكتساب خبرات.

الفريق الذي يطالب بخروج زياد طارق للإعارة يرى أن اللاعب بحاجة للعب أطول فترة ممكنة وبعيدا عن الضغوط من أجل اكتساب الخبرات الكافية وصقل موهبته كما حدث مع عدد من اللاعبين العائدين من الإعارة مثل أحمد عبد القادر وعمار حمدي وأكرم توفيق ومحمد شريف وغيرهم، والذين خاضوا تجارب إعارة ناجحة وتألقوا مع الأهلي بعد العودة.