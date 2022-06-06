شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يتعادل مع منتخب القاهرة استعدادًا للمقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل الفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى تحت قيادة مديره الفنى عماد النحاس بهدف لكل فريق أمام منتخب القاهره فى الودية التى أقيمت اليوم فى معسكر الفريق بالقاهرة.

وفضل النحاس خلال الودية الأولى الاطمئنان على جميع اللاعبين الذين لم يشاركوا فى المباريات الرسمية بشكل منتظم، وأحرز هدف الاتحاد كريم الديب.

ومن المنتظر أن يخوض الفريق السكندرى مبارته الثانية امام انبى الاربعاء المقبل، حيث يتم الدفع ببعض العناصر الأساسية ويختتم مبارياته امام فيوتشر بالتشكيل الأمثل الذى سيخوض مبارته أمام المقاصة.

فى ذات الوقت طلب النحاس من معاونيه بعمل برنامج تدريبى خاص للبوركينى سعيدو سمبورى عقب العودة من الإجازة وتجهيزه لقيادة خط وسط الفريق.

ومن المنتظر أن ينضم مهاجم الفريق موبولولو خلال الساعات المقبلة للتدريبات، وكذلك المدافع الدولى عبد الله نصيب والذى يشارك مع منتخب بلاده بالأردن.