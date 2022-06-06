البنك الأهلى يواجه الإسماعيلي والجونة الخميس والجمعة المقبلين

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق البنك الأهلي مباراتين وديتين أمام الإسماعيلي والجونة يومي الخميس والجمعة المقبلين باستاد الشرطة الرياضي بالعباسية، حيث يسعي الجهاز الفني بقيادة خالد جلال، لتجهيز جميع اللاعبين فنيًا وتكتيكيًا وبدنيًا قبل عودة الدوري عقب انتهاء التوقف الدولي.

ويستعد لاعبى فريق البنك الاهلى للدخول فى معسكر مغلق بقيادة خالد جلال استعدادًا لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز بمواجهة الزمالك .

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز السابع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 30 نقطة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 9 مباريات، وخسر 5 لقاءات.

وكان كريم حسن شحاتة المدير الرياضى بنادى البنك الأهلى قد كشف عن رفض ادارة النادي رحيل اى لاعب عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بسبب أحتياج الفريق لكل عناصرة خلال المرحلة المقبلة في بطولة الدورى.

وأوضح كريم حسن شحاتة خلال تصريحات خاصة لليوم السابع قائلا " ليس من المنطق رحيل اى لاعب عن الفريق أو الحديث عن الرحيل في ظل وجود مباريات كثيرة متبقية من عمر الدورى، و لابد من التركيز عليها حاليا للدخول في المربع الذهبى للبطولة و المشاركة في البطولات الافريقية الموسم المقبل ".

وجاء رد كريم حسن شحاتة عقب أنباء تفاوض القطبين الاهلى و الزمالك مع بعض لاعبى فريق البنك الاهلى على رأسهم كل من ناصر منسى و محمد هلال و أحمد ياسين و إسحاق يعقوبو و كريم بامبو .