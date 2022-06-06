شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاسكواش يرد على الشوربجى بعد اختيار تمثيل إنجلترا: غير محب لوطنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عاصم خليفة، رئيس الاتحاد المصري للاسكواش، أنه لا صحة لما يتردد على عناية محمد الشوربجي بنفسه فقط في لعبة الاسكواش، وهي خارج من مصر وهو بعمر 14 عامًا وتدرب داخل نادي سموحة".

وتابع عاصم فى تصريحات تلفزيونية: "محمد الشوربجي كان بطل الجمهورية في نادي سموحة وتواجد خارج مصر لمدة 15 عامًا حتى 31 عامًا وأصبح لاعبًا محترفًا، ويرغب فى التواجد بالخارج، وهو ليس من الشباب المحب لبلده عكس الغير".

وواصل: "لو ركزت مع محمد الشوربجي سأقوم بكشف كل ما تم صرفة عليه من الاتحاد حتى أصبح لاعبًا عالميًا ويحصل على الأموال الكثيرة نظير المشاركة في البطولات الكبرى وأي لاعب اسكواش محترف حاليًا يحصل على أموال طائلة".

واختتم: "لدينا 6 لاعبين من أصل 10 في الترتيب الأول على مستوى العالم وأنا أتحدث على حدود ما تحدث عنه الشوربجي وهو لاعب موهوب ونحترم اختياراته، وهو عكس أخيه مروان الشوربجي يريد العيش في مصر".