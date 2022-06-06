منتخب مصر يستدعى باهر المحمدى قبل مواجهة إثيوبيا

القاهرة - سامية سيد -

قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة إيهاب جلال، استدعاء باهر المحمدى مدافع الإسماعيلى لمعسكر المنتخب قبل السفر إلى مالاوى لمواجهة إثيوبيا يوم الخميس المقبل فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023.

فضل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة إيهاب جلال، إراحة محمد صلاح في مباراة إثيوبيا المقرر لها يوم 9 يونيو من الشهر الجاري ومنحه راحة عقب إجرائه لأشعة أثبتت وجود شد خفيف.

كما يشارك محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر في مران الفريق اليوم بعد سلبية مسحة كورونا التى خضع لها الحارس تحت إشراف الجهاز الطبى للمنتخب بقيادة محمد أبو العلا.

كما أجرى محمود تريزيجيه أشعة أثبتت إصابته بشد فى العضلات وسيتم تحديد موقفه من اللحاق بمباراة إثيوبيا من عدمه.