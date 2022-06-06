شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إنبي: تعاقدنا مع فييرا لإكمال نجاحاتنا.. وتحقيق أهدافنا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي عن أن البرتغالي جورفان فييرا المدير الفني الجديد للفريق البترولي جاء من أجل تنفيذ مشروع جديد معنا وليس مديرا فنيًا فقط خصوصا إننا عندنا قطاع ناشئين مميز وناجح.

أوضح رئيس نادي إنبي: "فييرا جاء من أجل إكمال النجاح والتطور معنا، حيث اجتهدنا بقدر الإمكان وربنا أنار بصيرتنا بالتعاقد مع فييرا وقررنا أن ننجح سويا".

واضاف الشريعى فى تصريحاته بالمؤتمر الصحفى "إن شاء الله أهدافنا تتحقق ونصل لكل أهدافنا وفييرا قائد كبير يستطيع تحقيق ذلك".

وتعاقد نادي إنبي مع فييرا لتولي القيادة الفنية في المرحلة المبلة خلفا لحلمي طولان الذي رحل عن تدريب الفريق البترولي.







































