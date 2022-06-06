شكرا لقرائتكم خبر عن فييرا لـ"الخليج 365": المنافسة على الدورى محصورة بين الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جورفان فييرا، المدير الفنى الجديد لإنبى أن الدوري المصري اختلف فى الوقت الحالى عن الفترات السابقة، مضيفًا فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن مستويات اللاعبين باتت متشابهة والفروق بينهما ليست كبيرة.

أوضح فييرا أن المنافسة على الدوري المصري صعبة جدًا هذا الموسم ومن الصعب توقع بطل الدوري، وشدد على أن المنافسة ستنحصر بين الأهلى والزمالك كعادة الدوري المصري على الرغم من أن مستوياتهما متذبذبة فى الفترة الأخيرة وليست أفضل شيء.

وأكمل فييرا أن نادى إنبي هدفه تحقيق مركز متميز فى جدول الدوري واستكمال النجاحات.

تابع فييرا أنه متابع جيد للدوري المصري، متابعًا: كان عندى ست تلفزيونيات أتابع من خلالهم بعض الدوريات منها المصرى من أجل عملي".

أضاف فييرا: أنه سيهتم بقطاع الناشئين مؤكدًا أنهم سيكمل سياسة منحهم الفرصة إذا كانوا بالجودة اللازمة.

وعلق البرتغالي جورفان فييرا المدير الفني الجديد لإنبي عن استراتيجيته في تدريب الفريق البترولي، مضيفًا: "أنا مدير فنى للفريق الأول ولدينا مشروع والأولوية للفريق الأول وسنستعين بالناشئين".

تابع خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه إلى وسائل الإعلام: جئت إلى مصر من أجل العمل وليس للسياحة ومؤمن بنجاحي، وسنعمل للمستقبل، وجئت من أجل تأسيس البيت من أوله من خلال الاهتمام بالشباب والأشبال.

أردف: "بإمكانى أعمل عدد ساعات إضافية حتى أحقق مشروعي الذي يحتاج وقت من أجل تنفيذه".

أضاف: "أتابع الدوري المصري كل يوم ومستحيل كنت ادرب فريق انبي من غير ما اتابعه".

وتعاقد نادي إنبي مع فييرا لتولي القيادة الفنية للفريق البترولي خلفا لحلمي طولان الذي تم توجيه الشكر له عن الفترة التي قضاها في قيادة إنبي.