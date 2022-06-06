شكرا لقرائتكم خبر عن فييرا: لديّ مشروع مع إنبي ..وجئت للعمل وليس للسياحة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق البرتغالي جورفان فييرا المدير الفني الجديد لإنبي عن استراتيجيته في تدريب الفريق البترولي، مضيفًا: "أنا مدير فنى للفريق الأول ولدينا مشروع والأولوية للفريق الأول وسنستعين بالناشئين".

تابع خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه إلى وسائل الإعلام: جئت إلى مصر من أجل العمل وليس للسياحة ومؤمن بنجاحي، وسنعمل للمستقبل، وجئت من أجل تأسيس البيت من أوله من خلال الاهتمام بالشباب والأشبال.

أردف: "بإمكانى أعمل عدد ساعات إضافية حتى أحقق مشروعي الذي يحتاج وقت من أجل تنفيذه".

أضاف: "أتابع الدوري المصري كل يوم ومستحيل كنت ادرب فريق انبي من غير ما اتابعه".

وتعاقد نادي إنبي مع فييرا لتولي القيادة الفنية للفريق البترولي خلفا لحلمي طولان الذي تم توجيه الشكر له عن الفترة التي قضاها في قيادة إنبي.







































